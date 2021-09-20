Глава ЦИК назвала прошедшие выборы самыми сложными

Избирательная кампания на выборах в Госдуму 2021 года стала самой сложной за время работы Эллы Памфиловой на должности руководителя Центризбиркома РФ.

Парламентские выборы проходили с 17 по 19 сентября. ЦИК принял решение увеличить число дней для голосования из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии.

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ЦИК призналась, что прошедшие выборы сильно отличаются от аналогичной кампании 2016 года. По ее словам, голосование было непростым. Например, ходе плебисцита умерла 42-летняя сотрудница, а несколько человек были госпитализированы, поделилась итогами выборов с Путиным председатель ЦИК.