Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли Украину за реакцию на участие жителей ЛДНР и Крыма в парламентских выборах в России.

Ранее Украина в очередной раз выступила с антироссийским лозунгом. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы нарушает международное право, организовав избирательный процесс в Крыму и Донбассе. Во Франции с таким мнением не согласились и напомнили Кулебе, что Крым стал российским больше семи лет назад, поэтому с этим фактом давно пора смириться.

«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими. Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», — написал пользователь под ником Ja9978.

«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях. Какая подлая страна», — высмеял ситуацию еще один читатель.

Один из подписчиков напомнил, что когда в Алжире шли выборы, Франция также открывала избирательные участки на своей территории.

«Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать», — высказался другой комментатор.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство участников опроса выступили за воссоединение полуострова с РФ. Как отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма является «закрытым навсегда».