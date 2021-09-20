Аналитик Черниговский назвал перспективным импортозамещение виски в России

Директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Санкт-Петербурга Максим Черниговский оценил перспективы наращивания производства виски в России.

По его словам, растущий спрос на виски в России будет сохраняться и дальше. Поэтому желание российских компаний зайти на этот рынок является абсолютно нормальной реакцией в меняющихся реалиях. Речь идет, в частности о компании Beluga Group.

«Тем более, компания много и, на мой взгляд, удачно работает именно в области импортозамещения, если говорить о производстве алкогольной продукции на заводах, расположенных на территории России. Так что считаю этот проект перспективным», — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Виски находится в растущей категории алкогольных продуктов, однако конкуренцию для водки пока составить не может. Этот алкогольный напиток занимает около 70% рынка, резюмировал он.