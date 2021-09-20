«Левачество – это наркотик». Понасенков осудил мэра Парижа за «одурманивание» Франции

Париж решил бороться с наркотрафиком по-своему. Мэр французской столицы Анн Идальго согласовала с Елисейским дворцом открытие четырех «центров для приема запрещенных веществ», пишет газета Le Figaro. Наркоманам предоставят кров и уход медперсонала, что, по задумке чиновницы, заставит их задуматься о вреде употребления марихуаны и крэка (кристаллов, которые изготавливают из растения кока).

Решением довольны все, кроме парижан. Жители районов, где власти организовывают легальные притоны, не могут спокойно отправить детей в школу, а на улицах уже собираются митинги с требованием отставки госпожи Идальго. Вместе с известным историком, режиссером и франковедом Евгением Понасенковым разбираемся, почему первая женщина-мэр в истории города игнорирует недовольство населения.

Global Look Press / Panoramic / Keystone Press Agency

Легальные притоны

Изначально ходили слухи, что мэру Парижа отказали в реализации проекта, сообщает Le Figaro, но сейчас ситуация разыгрывается по другому сценарию. Правительственные наркопритоны собираются организовать на улице Пельпор (Pelleport), на двух из 11 так называемых Больших бульварах и еще один — в XIX округе столицы. Там, к слову, планируется «убежище» исключительно для женщин.

Официально заведения уже называют «центрами по приему токсикоманов». В их стенах будет разрешено употреблять наркотики, сразу же получать медицинскую помощь в случае отравления или передозировки, а также посещать психолога. Последних обяжут оказывать любителям наркотиков «квалифицированную помощь в прекращении употребления запрещенных веществ».

Для Франции открытие подобных заведений – не новшество. Два аналогичных «центра» уже существуют в Страсбурге и в трущобах у Северного вокзала в Париже (Gare du Nord). Если верить словам главы X муниципального округа столицы Александры Кордебар, благодаря им потребление наркотиков на улицах «значительно сократилось». Однако недовольство жителей Парижа говорит об обратном.

«У нас в XX округе не было проблем с наркотиками, а вы собираетесь их механически импортировать на наши улицы», — цитирует горожан французская пресса.

Люди жалуются на то, что в округе стало в разы больше продавцов запрещенных веществ, а их «клиенты» бесчинствуют в общественных местах и угрожают жителям на улицах.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

«Безумная мэрша»

На брифинге, посвященном открытию легального притона на улице Пельпор, Анн Идальго столкнулась с критикой и даже призывами уйти в отставку. Дело в том, что в подготовленном для этого здании раньше располагалась школа. Историк и франковед Евгений Понасенков поддержал истинных парижан в стремлении к чистому и свободному от наркотиков городу.

«Инициатива этой "мэрши", которую настоящие французы открыто называют преступницей, абсолютно свободно укладывается в ее концепцию жизни и в концепцию жизни левых: белое — это черное, а черное — это белое. Они разрушают абсолютно все устои и здравый смысл, а на их месте строят мир свободного безумия. Она [Идальго] стремится "растворить" настоящих парижан в пришельцах и наркоманах», — посетовал эксперт.

Истоки столь безумных инициатив стоит искать в родословной парижского мэра. Ее дед Антонио Идальго в свое время был гордым носителем партбилета Коммунистической партии Испании, но в 1937 году предпринял побег во Францию через горные хребты Пиренеев на осле. Уже через два года господин Идальго вернулся на родину, где его на несколько лет посадили в тюрьму.

«Левое начало» отчетливо проявляется и в других проектах мэра французской столицы, добавил Понасенков. К примеру, она стала инициатором замены старинных скамеек и фонарей на центральных бульварах на более современные аналоги. По мнению франковеда, Париж потерял значительную часть былого обаяния именно благодаря Анн Идальго.

Global Look Press / Jonathan Rebboah via www.imago-i / www.imago-images.de

«Она никакого отношения к Франции не имеет [Идальго родилась в Испании], она ненавидит Париж и не хочет, чтобы он стал прежним, — обратил внимание Понасенков. — Инициатива с наркопритонами укладывается в эту деструктивную картину мира. Символично, что открывать его хотят на месте школы, потому что школа – это просвещение, а наркотики – это одурманивание. Как и левачество. Левачество – это самый страшный наркотик, который намного страшнее остальных запрещенных вещей».

Пока в Париже растет количество наркопритонов, Анн Идальго собирается баллотироваться в президенты на грядущих выборах (пройдут в 2022 году). Источники британской газеты The Guardian доложили, что внучка испанского коммуниста хочет делать упор на «преодолении классовых предрассудков» и сотрудничестве с рабочим классом, который «разочаровался в левых».