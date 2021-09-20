«Человек с невероятным количеством подавленной агрессии»: психолог Крупин о пермском стрелке

Клинический психолог Владимир Крупин оценил состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете.

Специалист считает, что у стрелка имеются грубые нарушения психики. Психолог изучил пост молодого человека, написанный им перед нападением в социальных сетях, и поставил Бекмансурову предварительный диагноз — психопатическое расстройство.

«Человек с очень яркой психопатией, с невероятным количеством подавленной агрессии», — отметил Крупин.

По словам эксперта, звон в ушах и видение себя в третьем лице говорят об околошизофренических элементах личности. Также Крупин заявил, что стрелок имел бред величия, поскольку, планируя нападение на ПГНИУ, он решил, что имеет право выбирать, кому даст выжить, а кого убьет, пишет News.ru.