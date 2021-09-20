Малькевич назвал победившего на выборах Дюмина «удачным приобретением» для Тульской области

Журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич прокомментировал переизбрание Алексея Дюмина на пост губернатора Тульской области.

Дюмин стал лидером по результатам голосования на основе подсчета 100% протоколов. Его поддержали 83,6% избирателей. Избирком Тульской области сообщил о высокой явке населения на голосование, что говорит о большой популярности главы региона.

Доверие туляков основано на результатах работы Дюмина за последние пять лет на посту губернатора. Журналист отмечает, что за время его правления регион заметно преобразился.

Малькевич уверен, что развитие Тульской области вызывает зависть со стороны жителей соседних субъектов России. Журналист связывает эффективность руководителя на своей должности с рядом факторов.

«Дюмин оказался удачным приобретением для региона сразу по нескольким моментам и направлениям. У него, безусловно, мощнейший лоббистский ресурс, федеральные связи. И он обращает их на пользу региону. Огромные средства привлек, а также федеральные программы развития для Тульской области. И видно, что ему это интересно. Видно, как преображается Тула», — отметил член Общественной палаты России в беседе с «Журналисткой правдой».

Журналист акцентировал внимание на большой работе над реконструкцией исторического центра. Кроме того, Дюмин смог успешно выстроить управленческую систему. Результат взаимодействия губернатора с московским руководством дает свои плоды и отражается на принятии решений на местном уровне. Все это видит население области.

«Я вижу, какие яркие проекты они проводят. Например, у них был телемарафон практически с утра до вечера, посвященный Дню города Тулы. И во всем этом активно участвует губернатор, который, несмотря на свой силовой бэкграунд, смог стать публичной фигурой. Поэтому тулякам повезло», — подчеркнул Малькевич.

Он уверен, что потенциал Дюмина может быть реализован не только на региональном уровне. Его плодотворная работа может быть такой же успешной и в федеральных масштабах.