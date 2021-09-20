Житель Алма-Аты совершил вооруженное нападение на судебных исполнителей

Мужчина в Алма-Ате открыл стрельбу по судебным исполнителям. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции города.

ЧП произошло 20 сентября около 14.00 по московскому времени в микрорайоне Акбулак. В результате происшествия скончались пять человек, включая двух полицейских. Сам стрелявший был задержан, передает РИА Новости.

В процессе выселения одного из частных домов его житель, гражданин Д., 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС, говорится в сообщении полиции.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.