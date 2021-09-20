Глава Центризбиркома сообщила об уменьшении числа нарушений на выборах в России

Число нарушений по итогам выборов депутатов Госдумы в 2021 году уменьшилось по сравнению с тем, что было раньше, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она назвала голосование, которое прошло с 17 по 19 сентября, состоявшимся. Показатель явки на избирательный процесс составил 51,68%, что превышает итоги голосования в 2016 году, отметила Памфилова.

Кроме этого, глава ЦИК добавила, что окончательные итоги ожидаются к 24 сентября. Центральная избирательная комиссия планирует утвердить результаты выборов депутатов к пятнице, поэтому сейчас еще рано кого-то поздравлять, уточнила Элла Памфилова.