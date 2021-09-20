Памфилова заявила, что официальные результаты выборов в Госдуму огласят в конце недели

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Российской Федерации Элла Памфилова рассказала, когда объявят итоги выборов депутатов Государственной думы.

Председатель ЦИК заявила, что официальные результаты выборов в Госдуму огласят в конце недели, 24 сентября. Об этом она рассказала в информационном центре ЦИК.

«Я пока никого не поздравляю, пока официально мы не подведем итоги окончательные», — пояснила Памфилова.

Ранее глава Центризбиркома указала на расширении политического разнообразия, исходя из предварительных итогов думских выборов. Она отметила, что в Госдуму проходят пять политических партий.