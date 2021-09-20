Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций против ЕС и США до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продуктового эмбарго против ЕС и США до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что впервые запрет на ввоз импортных товаров был введен в 2014 году в ответ на санкции США и Евросоюза, которые не признали возвращение Крыма в Россию. В список санкционных продуктов вошли фрукты, овощи, мясо и молочная продукция. Изначально эмбарго было введено продолжительностью на год, но впоследствии неоднократно продлевалось.

Накануне, 10 сентября, Совет Евросоюза обновил индивидуальные санкции в отношении России, которые коснулись более 200 российских физических и юридических лиц. Так, все их активы остаются замороженными, а для самих россиян продолжает действовать запрет на въезд в страны Евросоюза.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал ужесточить борьбу с контрабандой санкционных продуктов.