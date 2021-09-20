Заслуженная артистка РСФСР Вавилова скончалась во время пожара в Петербурге

Известная флейтистка, заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилова погибла при пожаре в жилом доме № 4 на Петровской набережной в Петроградском районе.

Охвачены пожаром оказались кухня и коридор в четырехкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Музыкальный деятель погибла от отравления угарным газом. Одного из жильцов дома, пенсионера, госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще 30 человек были эвакуированы, сообщает «Пятый канал».

Александра Вавилова — советская и российская флейтистка, музыкальный педагог, солистка Ленинградской филармонии, профессор Ленинградской и Санкт-Петербургской консерватории. На момент смерти ей было 93 года.