Матвиенко сообщила о расширении формата онлайн-голосования на новых выборах

Дистанционное электронное голосование очень хорошо себя проявило, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, на предстоящих выборах планируется расширять формат онлайн-голосования. Спикер Совфеда отметила, что избирательное законодательство в России совершенствовалось, чтобы выборы были «транспарентными, конкурентными и прозрачными», и в 2021 году они были именно такими.

Матвиенко добавила, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности всех участников процесса. Также все три дня в онлайне велось видеонаблюдение на участках и работало беспрецедентное количество наблюдателей, в том числе из других стран.

«Никаких серьезных нарушений в ходе выборов не было. Это отмечено всеми участниками наблюдения за выборами», — подчеркнула председатель Совфеда.

Сейчас ЦИК проверяет отдельно поступившие обращения, после чего даст происшедшему строгую оценку, заключила Матвиенко.