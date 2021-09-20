Путин поручил кабмину реализовать продление контрсанкций до конца 2022 года

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы правительство обеспечило реализацию указа о продлении контрсанкций до конца 2022 года.

Глава государства подписал указ о продлении экономических мер против стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Согласно документу, контрсанкции будут действовать до 31 декабря 2022 года.

В связи с этим Путин поручил кабмину обеспечить реализацию утвержденного указа. В случае необходимости правительство может внести предложения об изменении срока продления ответных мер.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о санкциях из-за газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Россию не пугают новые ограничительные меры, пишет телеканал «360».