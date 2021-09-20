Путин не встретился с Памфиловой из-за трагедии в Перми

Запланированная на понедельник встреча главы ЦИК Эллы Памфиловой и президента России Владимира Путина не состоялась из-за трагических событий в Перми.

По словам главы Центризбиркома, рабочий график российского лидера был изменен в связи со стрельбой в пермском вузе. Об отмене встречи Памфилова сообщила на брифинге. Путин и глава ЦИК должны были встретиться в полдень в понедельник. Они собирались обсудить итоги выборов в Государственную думу.

В понедельник утром студент устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате случившегося погибли шесть человек, пострадали 28 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».