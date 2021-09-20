Нетаньяху высмеял заснувшего на переговорах Байдена

По Сети разлетелся видеоролик, где бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху иронично подшутил над президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Поводом стало поведение американского лидера во время разговора с действующим министром страны обетованной Нафтали Беннетом, который состоялся еще 27 августа. Сам Беннет оценил «беседу» положительно и отметил, что доволен итогами встречи.
«У меня возникло чувство, будто мы знакомы друг с другом очень много лет. Он любит Израиль, знает, что хочет, и готов прислушиваться к нашим требованиям. Между нами установилась близкая личная связь, позволяющая звонить напрямую друг другу. Я благодарен Байдену за то, что он внимательно выслушал меня», — поделился впечатлениями политик.
Однако на следующий же день сначала в соцсетях, а потом и в СМИ, появилось видео, на котором в процессе монолога израильского министра Байден сидит с закрытыми глазами и опустив голову. В медиа тут же появилась версия, что президент США решил соответствовать своему шутливому прозвищу: известно, что хозяин Белого дома с легкой руки своего предшественника Дональда Трампа прослыл «сонным Джо».
Этот момент и стал объектом иронии со стороны Нетаньяху. Когда у него спросили, слышал ли он о встрече Беннета и Байдена, экс-министр пошутил:
«Я слышал, что Байден был очень внимателен и опустил голову в знак согласия».
После этих слов Нетаньяху сам склонил голову и закрыл глаза, подражая американскому президенту. Позднее офис бывшего премьера опубликовал в Twitter объяснение, что он вовсе не думал издеваться над Байденом. Напротив, видеоролик должен был стать критикой в адрес Беннета, который во время встречи слишком долго говорил «ни о чем», чем утомил президента.
Netanyahu's office issues clarification statement saying that he was not mocking Biden when he imitated him dozing off. ????— Jacob Magid (@JacobMagid) September 19, 2021
"His criticism was directed solely at Naftali Bennett who during his visit to the White House spoke at length about nothing." https://t.co/dABqZGOgLZ
Это не первый случай, когда хозяин Белого дома оказывается в центре внимания из-за неловких ситуаций. Помимо периодического «сна на посту» и многочисленных оговорок Байдена уличили еще и в «неподобающем» виде. Так, во время видеоконференции с губернаторами президент США провел встречу с остатками завтрака на подбородке, чем смутил своих собеседников.