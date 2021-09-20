Нетаньяху высмеял заснувшего на переговорах Байдена

По Сети разлетелся видеоролик, где бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху иронично подшутил над президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Поводом стало поведение американского лидера во время разговора с действующим министром страны обетованной Нафтали Беннетом, который состоялся еще 27 августа. Сам Беннет оценил «беседу» положительно и отметил, что доволен итогами встречи.

«У меня возникло чувство, будто мы знакомы друг с другом очень много лет. Он любит Израиль, знает, что хочет, и готов прислушиваться к нашим требованиям. Между нами установилась близкая личная связь, позволяющая звонить напрямую друг другу. Я благодарен Байдену за то, что он внимательно выслушал меня», — поделился впечатлениями политик.

Однако на следующий же день сначала в соцсетях, а потом и в СМИ, появилось видео, на котором в процессе монолога израильского министра Байден сидит с закрытыми глазами и опустив голову. В медиа тут же появилась версия, что президент США решил соответствовать своему шутливому прозвищу: известно, что хозяин Белого дома с легкой руки своего предшественника Дональда Трампа прослыл «сонным Джо».

Этот момент и стал объектом иронии со стороны Нетаньяху. Когда у него спросили, слышал ли он о встрече Беннета и Байдена, экс-министр пошутил:

«Я слышал, что Байден был очень внимателен и опустил голову в знак согласия».

После этих слов Нетаньяху сам склонил голову и закрыл глаза, подражая американскому президенту. Позднее офис бывшего премьера опубликовал в Twitter объяснение, что он вовсе не думал издеваться над Байденом. Напротив, видеоролик должен был стать критикой в адрес Беннета, который во время встречи слишком долго говорил «ни о чем», чем утомил президента.

Netanyahu's office issues clarification statement saying that he was not mocking Biden when he imitated him dozing off. ????



"His criticism was directed solely at Naftali Bennett who during his visit to the White House spoke at length about nothing." https://t.co/dABqZGOgLZ — Jacob Magid (@JacobMagid) September 19, 2021

Это не первый случай, когда хозяин Белого дома оказывается в центре внимания из-за неловких ситуаций. Помимо периодического «сна на посту» и многочисленных оговорок Байдена уличили еще и в «неподобающем» виде. Так, во время видеоконференции с губернаторами президент США провел встречу с остатками завтрака на подбородке, чем смутил своих собеседников.