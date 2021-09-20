Депутат Онищенко о переизбрании Дюмина: Тульская область нуждалась в хорошем управленце

Тульская область долго нуждалась в хорошем управленце, которым в итоге стал нынешний губернатор Алексей Дюмин, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

После обработки 100% протоколов Дюмин набрал 83,6% голосов, сообщил местный избирком. Таким образом, можно говорить, что губернатор одержал победу на выборах и продолжит руководить регионом в ближайшие пять лет.

«Раньше Тульской области не очень везло, там довольно часто менялись губернаторы, а против одного даже было уголовное дело», — рассказал Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей.

Он подчеркнул, что Тульская область — очень важный регион. Именно здесь куется оборонный щит страны. Поэтому для области было важно избрать надежного губернатора, считает депутат.

«Туляки сразу почувствовали в Дюмине своего человека», — убежден Онищенко.

Он добавил, что Дюмин активно работал на благо региона и привлекал инвестиции. Депутат рассказал, что сам не раз бывал в Тульской области и лично увидел положительный эффект.

Алексей Дюмин возглавил Тульскую область в сентябре 2016 года. На выборах в 2021 году его оппонентами стали Владимир Исаков (8,9%), Владимир Ростовцев (3%) и Юрий Моисеев (2,8%).