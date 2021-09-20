Глава ЦИК России признала выборы в Госдуму состоявшимися

Выборы депутатов Государственной думы РФ состоялись, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она сообщила, что явка по всей России составила 51,68% и превысила показатели 2016 года. По итогам выборов 2021 года в нижнюю палату парламента проходят пять партий, подчеркнула председатель ЦИК. Она уточнила, что больше всего голосов набрала партия «Единая Россия».

Голосование проходило три дня — с 17 по 19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы VIII созыва. Кроме того, в девяти субъектах прошли выборы губернаторов, а в 39-ти — депутатов региональных парламентов.