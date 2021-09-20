От 50 и выше. Почему выборы губернаторов обошлись без второго тура

Когда большая часть протоколов избирательных комиссий подсчитана и расстановка сил в Госдуме на ближайшие пять лет примерно ясна, самое время отвести взгляд от Москвы к регионам. Единый день голосования решил и судьбу глав девяти субъектов РФ: Чеченской Республики, республик Тыва и Мордовия, Хабаровского края, а также Тверской, Тульской, Пензенской, Ульяновской и Белгородской областей.

Результаты более, чем интересные: абсолютно во всех регионах победили уже действующие управленцы.

Рекордсменом по народной поддержке стал Рамзан Кадыров, который в родной Чечне добился показателя уровня доверия в 99,7%. В спину ему осторожно дышал представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Иса Хаджимурадов. Соратника Захара Прилепина отважились поддержать лишь 0,15% чеченских избирателей.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

На втором месте по уровню доверия земляков оказался действующий врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг (88,9%). Единорос заступил на пост по указу президента Владимира Путина в апреле этого года, когда предыдущий глава Шолбан Кара-оола ушел в отставку по собственному желанию. Судя по всему, работа мэром Кызыла не прошла даром – полугода Ховалыгу оказалось достаточно, чтобы заслужить авторитет у местных жителей.

Среди рекордсменов по количеству голосов и Алексей Дюмин – переизбранный на второй срок губернатор Тульской области. Его поддержали 83,6% избирателей. Результат в восемь раз выше, чем у коммуниста Владимира Исакова (10,5%) – главного конкурента Дюмина на выборах. Политтехнологи убеждены, что победа действующего губернатора в свете его заслуг была вполне ожидаема.

Два врио — представитель КПРФ в Ульяновской области Алексей Русских и исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов — немного не дотянули до «почетной тройки» губернаторов. Они набрали 83,1% и 79,3% голосов соответственно. Насчет последнего вопросов было больше, чем ответов. Всему виной радикальный подход к кадровым перестановкам, который Здунов продемонстрировал сразу, как только занял кресло врио главы республики. Напомним, Артем Алексеевич разом отправил все правительство региона в отставку.

/ Пресс-служба главы Республики Мордовия

Еще одним сторонником резких увольнений прослыл Вячеслав Гладков – врио губернатора Белгородской области. Перед грядущими выборами управленец отстранил от должности начальника департамента строительства и транспорта региона Евгения Глаголева. Решение проблем с достройкой соцобъектов в положительном смысле «аукнулась» Гладкову в 79,1% голосов избирателей.

Завершают список новоиспеченных губернаторов Олег Мельниченко (Пензенская область, 71,4%), Михаил Дегтярев (Хабаровский край, 57%) и Игорь Руденя (Тверская область, 56,3%).

pnzreg.ru / Правительство Пензенской области

Для генерального директора Института региональных проблем, политолога Дмитрия Журавлева такие итоги губернаторских выборов оказались предсказуемыми. Эксперт, по собственному признанию, сомневался лишь в исходе голосования на Дальнем Востоке. Для всех остальных переизбрание или избавление от приставки врио было лишь вопросом времени.

«Очень важна роль губернатора, как связующего звена между Москвой и регионом. И как раз здесь лучше всего проявляется механизм исполняющего обязанности. Любой из врио может сказать, мол, меня Путин назначил, а значит, я лучше, чем кто бы то ни было. И это будет правдой. Это вопрос развития региона, потому что это почти всегда получение каких-то дополнительных ассигнований в столице. И чтобы их получать, нужно уметь договариваться. А губернатор, который назначен Путиным врио, имеет прямой на него выход, с этой задачей справится сильно лучше, чем избранный в регионе человек. Посмотрите на Хакасию», — обратил внимание Журавлев.

Если судить по уровню поддержки, самыми отстающими главами регионов из «большой девятки» стали Дегтярев, Руденя и Мельниченко. Политолог посоветовал управленцам почаще демонстрировать итоги своей деятельности, даже если они будут далеки от масштабных. Ведь умение «грамотно презентовать» для губернатора гораздо важнее, чем «молча действовать», резюмировал Дмитрий Журавлев.