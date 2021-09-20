Лукашенко заявил о готовности проведения конституционной реформы в Белоруссии

Белоруссия готова к конституционной реформе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время презентации обновленного кабинета министров, сообщает БелТА.

«Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот "под себя" делаем эту конституцию», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко заострил внимание чиновников на необходимость налаживания взаимосвязи с гражданами страны.

«Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны белорусского народа, так надо работать с народом», — подчеркнул глава государства.

При этом президент Белоруссии заметил, что председателям райисполкомов «придется, конечно, нелегко».

Напомним, что 9 августа 2021 во время протестов в Минске, Александр Лукашенко высказался о необходимости изменения конституции. Целью конституционной реформы является перераспределение президентских полномочий в пользу других ветвей власти.