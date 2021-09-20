Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

США депортируют климатических мигрантов в Гаити

США депортируют климатических мигрантов в Гаити

Более 12 000 нелегальных мигрантов разбили лагерь около моста в городе Дель-Рио, расположенного на юго-западе Техаса. Большинство из них с Гаити — беднейшей страны Нового Света, экономика которой стала жертвой бандитизма и природных бедствий. Власти США приняли решение депортировать незваных гостей обратно на родину, сообщает телеканал Euronews.

СМИ пишут, что правительство Соединенных Штатов уже перевезло обратно в столицу Гаити Порт-о-Пренс около четырех тысяч мигрантов — корабли совершают рейсы ежедневно. Начальник пограничной службы США Рауль Ортис заявил на пресс-конференции, что в течение следующей недели практически все «подмостовые» нелегалы будут депортированы.

Тем не менее некоторые американские чиновники уже выразили серьезную озабоченность из-за того, что большая часть возвращающихся на родину беженцев оказывается снова в США уже через пару дней. 

Ранее стало известно, что сотрудники Службы пограничного контроля США совместно с неравнодушными активистами взяли на себя задачу достроить «стену Трампа» во что бы то ни стало, несмотря на отсутствие поддержки от Белого дома.