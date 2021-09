США депортируют климатических мигрантов в Гаити

Более 12 000 нелегальных мигрантов разбили лагерь около моста в городе Дель-Рио, расположенного на юго-западе Техаса. Большинство из них с Гаити — беднейшей страны Нового Света, экономика которой стала жертвой бандитизма и природных бедствий. Власти США приняли решение депортировать незваных гостей обратно на родину, сообщает телеканал Euronews.

СМИ пишут, что правительство Соединенных Штатов уже перевезло обратно в столицу Гаити Порт-о-Пренс около четырех тысяч мигрантов — корабли совершают рейсы ежедневно. Начальник пограничной службы США Рауль Ортис заявил на пресс-конференции, что в течение следующей недели практически все «подмостовые» нелегалы будут депортированы.

NEW: We are back underneath the international bridge in Del Rio, TX, this morning, where up to 12,000 migrants are still camped out after crossing into the US illegally. Conditions here are similar to a third world refugee camp. @TxDPS has secured area while BP works. @FoxNews pic.twitter.com/HKFPYuZZMp