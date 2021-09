Грецкие орехи оказались способны предотвратить воспалительный процесс

Грецкий орех оказался одним из доступных средств борьбы с воспалительным процессом. Об этом рассказала врач-диетолог из США Тамар Сэмюэлс.

Орехи имеют множество полезных свойств, а также обладают большим количеством витаминов и питательных веществ. В частности, с помощью грецкого ореха можно бороться с воспалениями. Продукт является лучшим противовоспалительным средством, сообщает издание Eat This, Not That.

Кроме того, орехи рекомендуется использовать в качестве перекуса. Так, миндаль содержит в составе полезные антиоксиданты, которые позволяют избежать окислительного процесса в организме. В грецкий орех входят альфа-линоленовая кислота и жирная кислота омега-3. Также в орехах есть витамин Е и фитонутриенты, такие как фенольная кислота, флавоноиды и дубильные вещества. При ежедневном употреблении продукта, снижается концентрация биомаркеров воспаления, объяснила Сэмюэлс.