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Двукратная чемпионка мира Бодниева возглавила женскую сборную России по гандболу

Двукратная чемпионка мира Бодниева возглавила женскую сборную России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России утвердил Людмилу Бодниеву в качестве главного тренера женской национальной сборной, сообщается на сайте ФГР.

Бодниева сменила на этом посту Алексея Алексеева, контракт с которым ФРГ не стала пролонгировать в сентябре. Двукратная чемпионка мира с июня входила в его тренерский штаб.

Российский специалист отметила, что потенциал оставшихся в команде девушек и новичков позволит бороться с грандами на европейской и мировой аренах.

«Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву (глава ФГР. — Прим. ред.) за оказанное доверие», — сказала 42-летняя Бодниева.

Женская сборная России ближайший матч проведет 6 октября против команды Швейцарии в рамках отборочного турнира европейского первенства. Встреча пройдет в Москве.

Российские гандболистки под руководством Евгения Трефилова становились олимпийскими чемпионками на Играх-2016 в Рио. В финале россиянки обыграли француженок — 22:19.