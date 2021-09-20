Два грузовых состава «Русала» столкнулись в Гвинее

Столкновение двух товарных поездов произошло в Гвинее. Соответствующая информация была опубликована в местном издании Guinee7.

Отмечается, что столкнувшиеся поезда принадлежат дочерней компании «Русала» — Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK). В результате ЧП один человек скончался, четверо пострадали.

Согласно информации портала, инцидент произошел в пригороде Конакри в 5 утра по местному времени. Один поезд вышел из строя, но о сведения о его повреждении не сообщили. В результате этого второй поезд, ехавший по тому же пути, столкнулся с ним.