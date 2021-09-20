«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 99% протоколов

ЦИК РФ подсчитал 99% протоколов в рамках выборов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября по всей России.

Партия «Единая Россия» продолжает занимать лидирующую позицию в голосовании. Ей удалось набрать 49,82% голосов избирателей. На втором месте расположилась КПРФ с 19% бюллетеней. Третьей строчка досталась ЛДПР (7,49% голосов). Информацию предоставил Центризбирком на основании 99% обработанных бюллетеней.

Кроме того, партиям «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» также удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Они получили поддержку от 7,42% и 5,35% проголосовавших граждан соответственно.