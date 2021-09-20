Ордуханян предсказал появление у России неожиданных союзников на Западе

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия, которые на минувшей неделе объявили о создании оборонного альянса AUKUS, отдаляются от Европы, позволяя тем самым той наладить сотрудничество с Россией.

Такое мнение в интервью информационному порталу «Украина.ру» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, по словам которого новый американо-британско-австралийский оборонный альянс окажет серьезное влияние на геополитическую обстановку во всем мире. Но Россия в результате его создания может получить дополнительные возможности.

Например, Россия в ближайшее время может обзавестись союзниками на Западе, считает эксперт-международник.

«Мы должны с вами понять, что мы должны перекинуть мост к Западной Европе. Западная Европа, по-моему, сейчас уже поняла, и Германия, и Франция, а это основные игроки, и я думаю, что и Италия, и другие страны подтянутся, они поняли, что на Америку надеяться нельзя, — объяснил Ордуханян. — Более того, англосаксонский мир дистанцируется сейчас от Европы».

Москва, по мнению политолога, сейчас должна, проводя соответствующую информационную политику, показать единой Европе, что у нее есть совместное будущее с Россией. В текущей ситуации, Москва может начать работать с новыми партнерами.

Global Look Press / Oliver Contreras

Напомним, когда стало известно о создании оборонного союза AUKUS, выяснилось, что США, Великобритания и Австралия обсуждали детали соглашения на прошедшем в июне текущего года саммите «Большой семерки» за спиной Франции. И в результате Австралия разорвала, заключенный с Францией еще в 2017 году многомиллиардный контракт на постройку подводных лодок, заключив новый договор Соединенными Штатами. В Париже произошедшее назвали «ударом в спину».