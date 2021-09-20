Врио главы Мордовии Здунов победил на выборах губернатора после обработки 100% протоколов

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов победил на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов.

Кандидатуру Артема Здунова, назначенного врио главы Мордовии 18 ноября 2020 года, в ходе выборов поддержали 78,3% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Избрание глав девяти регионов России проходило одновременно с выборами в Государственную думу VIII созыва, а также выборами в областные и муниципальные органы власти. Проголосовать 17–19 сентября можно было как очно, так и удаленно — посредством дистанционного электронного голосования.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в нижнюю палату парламента в Республике Татарстан.