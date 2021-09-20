Лидер партии «Родина» Журавлев попадает в Госдуму по итогам выборов в Тамбовской области

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев получает депутатский мандат по итогам выборов в Госдуму в Тамбовской области. Политик набрал 52,26% голосов.

Журавлев выдвигался кандидатом в Госдуму от одномандатного округа №177. Конкуренцию ему составили Андрей Жидков от партии КПРФ и Павел Плотников («Справедливая Россия») — за правду. Это будет третье попадание в Госдуму для лидера Родины: он уже получал место в федеральных парламентах шестого и седьмого созывов.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. По предварительным итогам, озвученным ЦИК после обработки 90% бюллетеней, конституционное большинство в федеральном парламенте получает партия «Единая Россия».