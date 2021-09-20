Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» уничтожили крылатые ракеты условного противника в Крыму

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожили крылатые ракеты условного противника во время учений в Крыму, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Военнослужащим удалось успешно отработать задачи обнаружения, сопровождения и ликвидации снарядов «врага». Боеприпасы были смоделированы электронным способом. При этом высота и скорость полетов мишеней были разными, что усложнило действия специалистов, говорится в сообщении. Телеканал «Звезда» поделился видеофрагментом с места событий.

ЗРПК «Панцирь-С» является самоходной ракетно-пушечной системой для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов. Вооружение также подходит для защиты комплексов противовоздушной обороны большой дальности.