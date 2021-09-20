Количество жертв стрельбы в Перми оказалось меньше, чем заявлялось ранее

Данные о количестве жертв стрельбы в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ) изменились.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на вуз погибли восемь человек. Эта информация не подтвердилась. На текущий момент известно о шести скончавшихся. Уточняется, что личность двух девушек до сих пор не удалось установить.

Вооруженное нападение на вуз произошло около 11:00 по местному времени. Молодой человек по имени Тимур Б. вошел в здание университета с боевым ружьем и начал стрельбу по студентам и сотрудникам учебного заведения. Злоумышленника удалось нейтрализовать. Сейчас он находится в критическом состоянии.