Песков: Лавров и Шойгу сообщат президенту решение о судьбе своих мандатов

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу самостоятельно сообщат решение о судьбе своих депутатских мандатов президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, он не обладает информацией, уведомили ли руководители ведомств о своих действиях главу государства.

«Это будет их личное решение», — отметил представитель Кремля.

В то же время он подчеркнул, что в настоящий момент никаких решений о последующих за выборами в Госдуму переменах в составе правительства нет. При этом Песков отметил, что в случае, если президент решит провести каких-либо назначения, он должен будет согласовать их с Думой согласно новой конституции.

Ранее Песков подтвердил подготовку визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремль. По его словам, главы государств затронут обширный спектр вопросов как двусторонней, так и международной повестки.