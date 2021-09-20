Sohu: США озадачены отказом России «дружить против» Китая

В СМИ все чаще появляются сообщения об опасных маневрах военных кораблей и самолетов США близ российских границ, а особенно — в районе Черного моря.

Аналитики китайского издания Sohu предположили, что Соединенные Штаты вместе с союзниками таким образом пытаются оказать давление на РФ. Главной причиной подобных действий Вашингтона является страх, который набирает обороты после отказа Москвы присоединиться к «американскому лагерю».

Авторы Sohu утверждают, что Соединенные Штаты неоднократно предлагали России создать некий союз, направленный против Китая, но, судя по всему, неожиданно для себя столкнулись с категоричным отказом.

«Конфликт между США и Китаем выходит на критическую отметку, поэтому одной из главных задач для американцев является предотвращение возможного вмешательства РФ в ситуацию», — цитирует журналистов «ПолитРоссия».

Вашингтон понимает, что не сможет нормально существовать в положении противостояния одновременно нескольким сильными государствами. Вражда и с Россией, и с Китаем, может обернуться для США плохими последствиям, поэтому им было важно «переманить» РФ на свою сторону, рассуждают аналитики.

flickr.com / U.S. Department of Defense / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown

В настоящий момент борьба с КНР отнимает у Соединенных Штатов много внимания от других важных задач, и они опасаются, что Россия воспользуется этим для продвижения личных интересов на мировой арене. Допустить подобного Вашингтон тоже не может, но все, что остается американским властям — сыпать угрозами в адрес «Северного потока — 2» и отправлять военную технику в Черное море, полагают журналисты.

«Соединенные Штаты боятся российской военной мощи. С точки зрения сверхзвукового оружия, атомных подводных лодок, а также межконтинентальных баллистических ракет, американцы уступают своим российским оппонентам. Учитывая все вышесказанное, США и Россия не могут не конфликтовать на текущем отрезке истории», — подвели итог аналитики Sohu.

Ранее китайские эксперты Sohu укрепили свое мнение о превосходстве российского вооружения над американским, сравнив характеристики бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь» и сверхзвукового B-1B.