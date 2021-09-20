ЕР получила 79,01% голосов в Татарстане после обработки 100% протоколов

Партия «Единая Россия» получила 79,01% на выборах депутатов в Государственную думу РФ в Татарстане после подсчета 100% протоколов.

Соответствующая информация следует из данных избирательной комиссии Татарстана. Уточняется, что КПРФ получает 9,51%, ЛДПР — 2,83%, «Справедливая Россия — За правду» — 2,72%, а «Новые люди» — 1,07%.

Выборы депутатов в 2021 году состоялись с 17 по 19 сентября. За избирательным процессом следили более 250 тысяч наблюдателей. Государственная дума РФ избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.