В США становится популярным мнение, что стране «дядюшки Сэма» всеми способами нужно избегать военного столкновения с Россией и Китаем. Например, недавно эту мысль озвучил американский генерал Джон Хайтен. Он подчеркнул, что Вашингтону важно уходить от любой военной конфронтации с сильными конкурентами.

С этой идеей согласился китайский журналист Ху Сицзин. В своей статье для Global Times он написал, что риск начала масштабной войны при участии ядерных держав велик, как никогда.

Сегодня в мире сложилась тяжелая обстановка из-за высокого уровня напряжения, рассуждает автор. В такой атмосфере достаточно будет даже «маленькой искры», которая распалит колоссальный военный конфликт. Наглядным примером, пишет Сицзин, является ситуация в Южно-Китайском море, где уже не раз фиксировали разного рода провокации, к которым причастны США.

Федеральное агентство новостей /

Вашингтон умышленно отправляет свои военные корабли и самолеты к границам «противников», чем усугубляет обстановку. Однако на прямой конфликт американские власти пойти побоятся, уверен журналист.

«Когда Хайтен сказал, что США никогда не должны вступать в войну с Китаем и Россией, он отметил, что война с ядерной державой — это плохо. Это означает, что на самом деле Соединенные Штаты боятся ядерного оружия КНР и РФ», — приводит слова журналиста «ПолитРоссия».

Ранее американский публицист Тед Карпентер заявил, что США необходимо сократить свое присутствие в других странах и сменить политику по отношению к России. Вашингтону выгоднее выстраивать конструктивный диалог с Москвой, чтобы не допустить ее сближения с Пекином, полагает журналист.