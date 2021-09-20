Рентгенолог Бобков рассказал о лучшем методе обнаружения COVID-19

Врач-рентгенолог Андрей Бобков сообщил, какой, на его взгляд, лучший способ обнаружения коронавирусной инфекции у человека.

Специалист отметил, что сейчас в больницах медики используют компьютерную томограмму для обнаружения вируса в организме. По сравнению с рентгеном она сканирует органы человека послойно. Это позволяет получить более полное изображение, объяснил доктор.

«КТ дает больше диагностических ответов. Если рентген – это 2D изображение, то КТ – это объемное 3D изображение», — отметил Бобков в беседе с радио Sputnik.

Рентгенолог подчеркнул, что КТ дает намного больше ответов. Доза излучения, получаемая пациентами во время обследования, не критична и осложнений вызвать не может. Врач также сообщил, что основными противопоказаниями к проведению томографии, являются беременность и наличие в организме кардиостимуляторов.

Кардиолог ранее объяснил порядок действий при постковидном синдроме. Врач Юлия Лоцманова считает, что переболевшим не стоит часто делать компьютерную томограмму, хотя многие выписываются из больницы с остаточным поражением легких, сообщает телеканал «360».