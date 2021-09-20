Вячеслав Володин победил на выборах в Госдуму в Саратовском одномандатном округе

Действующий спикер Государственной думы Вячеслав Володин одержал победу в Саратовском одномандатном округе на выборах в нижнюю палату парламента.

Согласно данным на электронном табло ЦИК, Володин после обработки 100% протоколов набрал 72,11% голосов. Следом за ним идут коммунист Александр Анидалов (16,03%) и представитель ЛДПР Дмитрий Пьяных (2,49%).

Жители Саратовской области выбирали депутатов в Государственную думу и муниципальных парламентариев. Выборы проходили три дня — с 17 по 19 сентября. Трехдневное голосование было сделано, поскольку, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это наиболее оптимальный вариант проведения выборов в условиях пандемии. Председатель Центризбиркома отметила, что в России набирает популярность дистанционный формат голосования, который был доступен наряду с традиционным.