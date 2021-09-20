Британцев ожидает острый дефицит мяса и пива

Рекордный рост цен на энергоносители в Европе привел к закрытию двух крупнейших британских заводов по производству удобрений. Теперь Великобритании грозит острая нехватка промышленного углекислого газа, что может обернуться дефицитом целого ряда продуктов: пива, газировки и мяса, сообщает Euronews.

Дело в том, что двуокись углерода массово применяют при упаковке скоропортящихся продуктов и для оглушения животных перед забоем. Также с его помощью создают пиво приводят в действие насосы в барах. Этот газ преимущественно добывается при производстве удобрений.

Отметим, что, например, около 82% пива, потребляемого в Туманном Альбионе, производится в самой стране. А значит, что при сильном дефиците углекислого газа, многочисленные британские пабы могут просто закрыться из-за остановки производства.

Ранее в Великобритании сократили почти половину состава труппы Английской гастрольной оперы (English Touring Opera) из-за белого цвета кожи сотрудников. Управляющая компания приняла такое решение, чтобы обеспечить «большее этническое разнообразие» и сформировать «современный оркестр».