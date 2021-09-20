День траура по жертвам пермского стрелка назначен на 21 сентября

Власти Прикамья объявили 21 сентября днем траура по жертвам расстрела в здании Пермского государственного университета (ПГНИУ).

Инцидент произошел утром 20 сентября. Около 11:00 по местному времени 18-летний Тимур Б. вошел в здание университета с огнестрельным оружием и начал вести стрельбу по студентам и сотрудникам вуза. Прибывшим на место правоохранителям удалось нейтрализовать злоумышленника.

В ходе оперативного мероприятия стрелок получил тяжелое огнестрельное ранение. Сейчас он находится в критическом состоянии в одном госпитале с пострадавшими от своих действий. Их количество увеличилось до 24 человек, восемь их них скончались.