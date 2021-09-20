Песков обозначил темы переговоров на предстоящей встрече Путина и Эрдогана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о повестке дня на предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь главы российского государства заявил о предстоящем визите Эрдогана в Москву. Переговоры турецкого лидера с Путиным находятся в стадии подготовки, отметил Песков.

«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», — ответил на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля.

Президенты обсудят двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и другие региональные конфликты, уточнил Песков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Эрдоган совершит официальный визит в США. Глава Турции намерен прибыть в Вашингтон до 22 сентября.