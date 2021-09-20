Песков сообщил, что ушедший на самоизоляцию Путин чувствует себя прекрасно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства на самоизоляции.

Президент России Владимир Путин, который находится на самоизоляции, чувствует себя прекрасно, заявил представитель Кремля. На предстоящей неделе лидер страны намерен также работать в режиме изоляции. Президент будет участвовать в мероприятиях в формате видеоконференции, добавил Песков, говоря о графике работы главы государства.

Президент РФ Владимир Путин ранее ушел на самоизоляцию в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции у людей в его окружении. В основном коронавирус зафиксировали у граждан, которые занимаются обеспечением безопасности и работы лидера страны.