В Кремле весьма позитивно оценили прошедшие выборы в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о выборах в Госдуму, которые проводились с 17 по 19 сентября. Он отметил, что в Кремле их оценивают весьма позитивно.

Он уточнил, что задача «Единой России» подтвердить свое лидерство была выполнена. По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль оценивает прошедшее голосование как открытое, честное и конкурентное.

Он также отметил, что для главы государства Владимира Путина, эти качества остаются основными в проведении выборов. Все регионы, подчеркнул Песков, получат поддержку от федерального центра на общих основаниях. Он уточнил, что это никак не связано с итогами голосования.