Опубликовано видео нейтрализации стрелка в пермском вузе

В Сети появилась видеозапись момента нейтрализации студента Тимура Б., который устроил стрельбу в вузе.

На кадрах видно, как оперативник стреляет в сторону молодого человека, после чего студент падает на ступеньки. Запись сделана с камер видеонаблюдения на территории Пермского государственного университета, где утром студент напал на сотрудников и учащихся.

18-летний Тимур Б. вошел в здание вуза и выстрелил в охранника, убив его. Жертвами стрелка стали восемь человек, еще 24 получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть студенты, которые выпрыгивали из окон вуза, услышав стрельбу. Сейчас сам стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии. Также госпитализировано 11 пострадавших.