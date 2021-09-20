СК уточнил данные по пострадавшим при стрельбе в Пермском университете

Пострадавшими при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ), по уточненным данным, стали 28 человек, передает Следственный комитет.

Молодой человек, 18-летний студент вуза Тимур Б., устроил стрельбу утром в понедельник, 20 сентября, в здании университета. Восемь человек погибли, остальные получили ранения и травмы различной степени тяжести. Сам стрелок находится в одной больнице с пострадавшими, его состояние оценивается как тяжелое.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». На месте ЧП работают правоохранительные органы, следователи, экстренные службы и медики. Власти Прикамья в связи с трагедией усиливают меры безопасности. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, расследование продолжается.