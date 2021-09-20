Летевший из Антальи самолет экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки на борту

Самолет компании «Уральские авиалинии», который следовал из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за скончавшейся на борту женщины.

У пассажирки 1959 года рождения резко ухудшилось самочувствие, и она обратилась за помощью к бортпроводникам. Первую медицинскую помощь женщине оперативно оказали члены экипажа и врач, оказавшийся на борту в числе пассажиров. Однако спасти россиянину не удалось. Она скончалась еще до того, как воздушное судно совершило вынужденную посадку в Сочи.

Ранее самолет рейса Пекин — Париж экстренно сел в аэропорту Шоуду. Экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в пункт вылета из-за пожара на борту.