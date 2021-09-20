Пермского стрелка госпитализировали в больницу, где находятся пострадавшие

Студент Тимур Б., устроивший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), госпитализирован в тяжелом состоянии.

Молодого человека отвезли на лечение в ту же больницу Перми, где находятся пострадавшие в результате его действий. Известно, что пострадало 24 человека, часть из них это студенты, которые получили переломы, пытаясь покинуть здание через окна.

Утром 20 сентября студент вуза вошел в здание и открыл стрельбу из травматического оружия. В результате убит охранник университета и еще семь человек. Спецслужбы попытались задержать стрелка, но он оказал сопротивление, после чего по нему открыли огонь. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии.