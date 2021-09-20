Политолог Злобин объяснил, почему туляки на выборах голосовали за самовыдвиженца Дюмина

Действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин остался на своем посту по итогам прошедших выборов. Политолог Александр Злобин объяснил, почему туляки сделали такой выбор.

Дюмин выдвигался на выборы в качестве самовыдвиженца, набрав 83,91% голосов после обработки 83,79% протоколов участковых избирательных комиссий. Политолог Александр Злобин отметил, что Дюмину не понадобилась излишняя агитация благодаря его действиям на посту главы Тульской области.

«Дюмина в 2016 году назначил Путин, после этого люди на прямых выборах губернатора подтвердили выбор президента. Человек отработал пять лет и отработал хорошо, туляки говорят, что город действительно преобразился, что ремонтируют дороги, строят социально-значимые объекты, развивают инфраструктуру, в целом уровень жизни стал выше», — заявил эксперт в беседе с «Экономикой Сегодня».

Политолог отметил, что Дюмину не требовалась агрессивная пиар-кампания, хотя самовыдвиженцам труднее избираться, поскольку люди обычно предпочитают отдавать свой голос за партии. Однако Дюмина, который баллотировался, дистанцировавшись от «Единой России», выбрало большинство туляков, в связи с чем нет необходимости сомневаться в его эффективности на посту губернатора, подытожил Злобин.