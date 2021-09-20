Генерал-майор Рогов: авиация Украины ничего не может противопоставить России

Учебные пуски ракет и бомбометание, которые украинская морская авиация на протяжении нескольких лет обрабатывала в Херсонской области, с военной точки зрения представляют собой полную профанацию.

Такое мнение в комментарии «Газете.ру» высказал генерал-майор Военно-воздушных сил РФ в отставке Александр Рогов, комментируя сообщения об учения

Ранее пресс-служба генштаба ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook рассказала об учебно-тренировочных полетах с боевой стрельбой, которую провели летчики морской авиабригады на вертолетах Ми-8 и Ми-14ПЧ, отработав боевое маневрирование в паре, практические пуски неуправляемых ракет по заданным целям, а также радиолокационный поиск подводной лодки условного противника и тактическое бомбометание.

Однако, по словам Александра Рогова, у украинской авиации нет ничего, что можно было бы при необходимости реально противопоставить российским силам.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Если говорить совсем грубо, то часто (украинская боевая авиация) это просто уже металлолом. 10-я бригада вообще единственная, что там сейчас есть. А кроме десятка устаревших вертолетов и единственного АН-26, который все время на ремонте, там на вооружении еще три «кукурузника» АН-2, — сообщил военный эксперт. — Это хороший самолет, по-своему уникальный. Но запустили его в серию в 1947 году».

Таким образом, добавил Александр Рогов, учения, проведенные украинской авиацией, не имели никакого смысла и представляли собой лишь бряцанье оружием, чтобы произвести впечатление на западных кураторов киевских властей и избирателей.