Пермский стрелок легально приобрел оружие

Юноша, устроивший стрельбу в здании Пермского государственного университета (ПГНИУ), приобрел огнестрельное оружие на законных основаниях, сообщили в Росгвардии.

Стоит отметить, что сегодня, 20 сентября около 11:00 по местному времени злоумышленник проник в здание Пермского государственного университета с оружием в руках и начал стрельбу по сотрудникам вуза и студентам. По последним данным, пострадали 24 человека, из них восемь скончались.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. В ходе оперативных мероприятий злоумышленник получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в критическом состоянии.