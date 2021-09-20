Президент России внес в дагестанский парламент три кандидатуры на пост главы региона

Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на должность руководителя региона.

Одним из претендентов, предложенных Путиным, стал действующий врио главы республики Сергей Меликов. Об этом рассказали в пресс-службе дагестанского парламента.

«Для избрания на пост главы Дагестана внесены следующие кандидатуры: Самир Абдулхаликов — член Избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса, Камил Давдиев — заместитель председателя народного собрания республики и Сергей Меликов — врио главы республики», — пояснили в собрании.

Ранее президент принял досрочный уход с поста 71-летнего руководителя республики Владимира Васильева. Он был главой Дагестана с октября 2017 года. Владимир Путин назначил Васильева своим советником. Врио руководителя региона стал 55-летний сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.