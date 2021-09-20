В Сети появились фото нападавшего на студентов Пермского государственного университета

Фотографии вооруженного преступника, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), опубликованы в Сети.

Личность молодого человека, который открыл стрельбу по студентам ПГНИУ, установлена. Перед совершением преступления он сам опубликовал пост с оружием в социальной сети.

На кадре молодой человек одет в черную маску. На его голове каска, а в руках он держит огнестрельное оружие. Злоумышленник показал обойму с патронами.

Стало известно, что Тимур Бекмансуров является студентом ПГНИУ, где он открыл огонь. От его рук погибло восемь сотрудников и студентов высшего учебного заведения.

ФАН сообщает о 24 людях, которые получили травмы. Во время нападения некоторые студенты выпрыгивали из окон здания университета.