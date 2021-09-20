Занятия во всех учебных заведениях Прикамья отменились после стрельбы

После стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) были отменены занятия во всех школах, колледжах и техникумах. Об этом сообщает правительство региона.

Студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров утром 20 сентября устроил в здании учебного заведения стрельбу. В результате трагедии пострадали 24 человека, из которых 8 значатся погибшими.

Как только был открыт огонь, студенты начали спасаться, выпрыгивая из окон здания. Самого преступника сначала нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов, затем госпитализировали врачи. Состояние злоумышленника оценивается как критическое. Мотивы действия злоумышленника и обстоятельства трагедии в настоящий момент устанавливаются.